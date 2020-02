Amoklauf : Soldat in Thailand tötet mindestens 20 Menschen

Soldat in Thailand tötet mindestens 20 Menschen

Ein von dem mutmaßlichen Mörder benutztes Gewehr liegt auf einer Straße in Korat. Foto: ---/XinHua/dpa.

Bangkok In Thailand hat ein Soldat mehr als ein Dutzend Menschen erschossen. Unter den Opfern soll auch sein Vorgesetzter sein. Später nimmt er in einem Einkaufszentrum Geiseln.

Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 20 Menschen getötet. Das bestätigte am späten Samstagabend ein Sprecher des Verteidigungsministerium

Sicherheitskräfte bemühten sich um die Festnahme des Schützen, der in einem Einkaufszentrum mehrere Geiseln genommen haben soll, wie das Militär am Samstag mitteilte. Das Tatmotiv sei noch unklar, sagte Kommandant Thanya Kiatsarn in der Mitteilung weiter.