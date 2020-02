Amoklauf : Soldat in Thailand tötet mindestens 21 Menschen

Soldat in Thailand tötet mindestens 21 Menschen

Ein von dem mutmaßlichen Mörder benutztes Gewehr liegt auf einer Straße in Korat. Foto: ---/XinHua/dpa.

Bangkok In Thailand hat ein Soldat mindestens 21 Menschen erschossen. Später nimmt er laut Medienberichten in einem Einkaufszentrum Geiseln. Der Mann soll den Amoklauf gefilmt haben.

Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 21 Menschen getötet. Das berichtet die „Bangkok Post“. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hatte am Samstagabend von 20 bestätigten Toten gesprochen.

31 Menschen wurden verletzt. Der Schütze nahm laut Medienberichten in einem Einkaufszentrum Geiseln. Sicherheitskräfte retteten nach Medienberichten Hunderte Menschen aus dem Einkaufszentrum. Sie bemühten sich um die Festnahme des Schützen, wie das Militär am Samstag mitteilte. Das Tatmotiv sei noch unklar, sagte Kommandant Thanya Kiatsarn in der Mitteilung weiter. Später teilte die Polizei mit, die Menschen seien aus dem Gebäude gebracht worden. Von Geiseln sprach sie dabei nicht.