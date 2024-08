Schüsse im Landkreis Rotenburg Soldat wegen vierfachen Mordes vor Gericht

Am ersten Verhandlungstag wird nur der Anklagesatz verlesen. Demnach ging der mutmaßliche Täter bei der Mordserie in der Nacht zum 1. März wie bei einem Häuserkampf vor, getrieben aus Hass und Rache. Er soll in die Häuser der Opfer eingedrungen sein. In Scheeßel soll der Deutsche den 30 Jahre alten neuen Lebensgefährten seiner früheren Partnerin und dessen 55-jährige Mutter erschossen haben.