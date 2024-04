Wetter Sommerliches Wetter geht mit Schauern und Gewittern zu Ende

Am Mittwoch kühlt es auch in der Osthälfte ab. Die Temperaturen erreichen nur noch maximal 12 bis 17 Grad. In der Nacht auf Donnerstag kommt es bei längerem Aufklaren in der Südhälfte gebietsweise sogar zu leichtem Frost in Bodennähe. „Dann ist nach dem frühsommerlichen Intermezzo zumindest stellenweise in der Früh wieder Auto kratzen angesagt“, sagte der DWD-Meteorologe Nico Bauer.