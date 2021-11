WTA äußert Zweifel : Sorge um verschwundene Tennisspielerin Peng Shuai

Peking Chinas Tennisstar Peng Shuai äußerte Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs eines Politikers. In einer Nachricht an die Organisation WTA widerruft sie diese. Aber stammt die Mail wirklich von ihr?

Chinas staatliches Auslandsfernsehen CGTN veröffentlichte in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter eine Mail, die der Tennisstar selbst geschrieben haben und an den WTA-Chef Steve Simon geschickt haben soll. Die Berichte über sie, „einschließlich des Vorwurfs der sexuellen Nötigung“, seien „nicht wahr“, hieß es darin. Ihr gehe es gut.

„Es fällt mir schwer zu glauben, dass Peng Shuai diese E-Mail, die wir bekommen haben, tatsächlich geschrieben hat“, reagierte WTA-Chef Simon. Die WTA und der Rest der Welt brauchten einen „unabhängigen und nachprüfbaren Beweis“, dass die Spielerin in Sicherheit sei. Die Veröffentlichung durch chinesische Staatsmedien vergrößere seine Bedenken bezüglich ihrer Sicherheit und ihres Aufenthaltsorts. „Es muss Peng Shuai erlaubt werden, frei zu sprechen, ohne Zwang oder Einschüchterung jeglicher Herkunft.“ Er habe selbst wiederholt über verschiedene Wege „vergeblich“ versucht, den Tennisstar zu erreichen.

Über den Verbleib von Peng Shuai wollte sich Chinas Außenministerium nicht äußern. „Das ist keine diplomatische Frage“, sagte Sprecher Zhao Lijian am Donnerstag vor der Presse. „Mir ist die genannte Situation nicht bekannt.“ An den Vortagen hatte der Sprecher schon darauf verwiesen, die Fragen an „zuständige Stellen“ zu richten.