Corona-Pandemie : Spahn: Biontech-Impfdosen für Schüler reservieren

Berlin Nach den Sommerferien soll in den Schulen möglichst wieder normaler Unterricht stattfinden. Der Gesundheitsminister möchte darum eine ausreichende Menge an Biontech-Impfstoff Dosen reserviert wissen.

Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI am Sonntagmorgen mit bundesweit 64,5 an (Vortag: 66,8; Vorwoche: 83,1). Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.