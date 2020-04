Kampf gegen Corona-Pandemie : Spahn hält Corona-Ausbruch für beherrschbar

RKI-Präsident Lothar H. Wieler (l) und Gesundheitsminister Jens Spahn während der Pressekonferenz in Berlin. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa.

Berlin Endlich mal gute Nachrichten: Der Gesundheitsminister hält die Corona-Pandemie nach den jüngsten Zahlen für beherrschbar. Höchste Zeit für neue Lockerungen bei den Schutzmaßnahmen? Eher nicht.

Deutschland bekommt den Corona-Ausbruch nach Einschätzung von Gesundheitsminister Jens Spahn immer besser in den Griff. Die bisherigen Maßnahmen seien erfolgreich gewesen, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin.