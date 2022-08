Frankreich : Nach spektakulärer Rettungsaktion: Warum der weiße Belugawal nicht überlebt hat (Fotos)

Belugawal verirrt sich in die Seine

Paris Ein Beluga-Wal hat sich in die Seine verirrt. Das Tier war völlig abgemagert. Die spektakuläre Rettungsaktion des 800 Kilo schweren und vier Meter langen Tieres sollte es wieder zurück ins Meer bringen. Doch der Wal hatte nur geringe Überlebenschancen.

Der weiße Wal, der an einer Schleuse der Seine im Wasser auf und ab schwamm, war vielen Französinnen und Franzosen in den vergangenen Tagen ans Herz gewachsen. Die Hilfsorganisation Sea Shepherd hatte sogar schon dazu aufgerufen, dem kranken Tier einen Namen zu geben. Doch der Beluga starb am Mittwochvormittag nach einer spektakulären Rettungsaktion. Rund 80 Helfer hatten das 800 Kilo schwere und vier Meter lange Tier aus dem Wasser geholt, um es 160 Kilometer weit ans Meer zu transportieren. Die ganze Nacht dauerte die in der Geschichte Frankreichs bisher einmalige Bergung. Doch die gemeinsame Kraftanstrengung war vergeblich: Das völlig geschwächte Tier musste bei seiner Ankunft in Ouistreham in der Normandie eingeschläfert werden, weil es kaum noch atmen konnte.

„Es bestanden von Anfang an nur geringe Chancen“, sagte die Amtstierärztin Florence Ollivet Courtois nach dem Tod des Wals bei einer Pressekonferenz. Der Meeressäuger sei schon vorher stark abgemagert gewesen. Versuche, ihn beispielsweise mit Tintenfisch zu füttern, seien fehl geschlagen. Die letzten Bilder zeigen den Weißwal mit der markanten Kopfform auf einem Netz liegend in einem Kühltransporter. Feuerwehrtaucher hatten ihn mühsam in das Netz bewegt, das dann mit einem riesigen Kran und der Hilfe Dutzender Freiwilliger aus dem Wasser gehoben wurde. Auf Videos ist zu sehen, wie das Tier dabei energisch zappelt. Doch erste Untersuchungen an Land ergaben, dass der Beluga - ein Männchen - krank war. Seine Verdauung funktioniere nicht und er nehme deshalb keine Nahrung zu sich, twitterte die Organisation Sea Shepherd, die zahlreiche Spenden für die mehrere tausend Euro teure Rettungsaktion gesammelt hatte.

„Wir haben das Maximum getan“

Die Bergung in Saint-Pierre-la-Garenne, 70 Kilometer von Paris entfernt, war extrem gewagt, da das Tier durch den Stress einen Herzstillstand riskierte. Nach den ersten Untersuchungen machte die Generalsekretärin der zuständigen Präfektur im Departement Eure nur wenig Hoffnung. „Wir haben das Maximum getan,“ sagte Isabelle Dorliat-Pouzet im Fernsehen. Trotzdem wollten die Tierärztinnen und Tierärzte den Transport nach Ouistreham wagen, wo der Wal dann drei Tage in einem Meerwasserbecken behandelt werden sollte, bevor er - mit einem Sender versehen - weit draußen im Meer ausgesetzt werden sollte. „Dort, wo er war, hätte er nicht überleben können“, rechtfertigte Florence Ollivet Courtois die Entscheidung, das Tier zu transportieren. Die Geräusche und die Wasserverschmutzung durch vorbeifahrende Schiffe hätten dem Säuger ebenso zugesetzt wie das warme Süßwasser der Seine.

Das Tier war erst der zweite Beluga, der sich in Frankreich in Süßwasser verirrt hatte. 1948 hatte ein Fischer an der Loire ein solches Säugetier in seinem Netz gefunden. Die für ihren Gesang bekannten weißen Wale leben eigentlich am Nordpol, im Norden Russlands oder im Sankt-Lorenz-Strom in Kanada. Wenn ein männliches Tier erwachsen wird, verlässt es die Gruppe, um sich einer anderen anzuschließen. Dazwischen verbringt der Jung-Wal allerdings einige Zeit als einsamer Junggeselle. Das könnte auch die Lebensphase gewesen sein, in der der Beluga sich verirrte. Der Meeresriese, dessen Körper nun untersucht werden soll, hatte vermutlich bereits in seiner norwegischen Heimat die Orientierung verloren und war deshalb an der französischen Küste gelandet.

