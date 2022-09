Elizabeth II. : Staatsbegräbnis der Queen findet am 19. September statt

Das britische Parlamentsgebäude (Houses of Parliament), der Palace of Westminster, und der Big Ben (Elizabeth Tower) sind hinter der Westminster Bridge zu sehen. Foto: Christian Charisius/dpa

London Präsidentinnen und Regierungschefs, Königinnen und Religionsführer werden zur Beisetzung von Elizabeth II. erwartet. Für den Tag des Abschieds von ihrer Queen bekommen die Briten frei.

Das Staatsbegräbnis für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. findet am 19. September statt. Um 12 Uhr (MESZ) ist in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant, wie der Palast am Samstag mitteilte.