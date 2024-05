Wetter Starkregen im Norden Deutschlands - weiterhin Unwettergefahr

Starkregen und Gewitter haben im Norden und Nordosten Deutschlands für mehrere Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt. Insgesamt hielt sich die Lage in der Nacht in den betroffenen Gebieten jedoch in Grenzen, wie die Polizei-Leitstellen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Morgen mitteilten. Gewitter und Starkregen sind jedoch auch heute noch nicht gebannt - dann können sie vor allem wieder in Bayern und Baden-Württemberg auftreten.