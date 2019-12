Kostenpflichtiger Inhalt: Medizin : Steht das klinische Medizinstudium in Trier doch noch auf der Kippe?

Foto: picture alliance / dpa-tmn/Waltraud Grubitzsch

Exklusiv Die Mainzer Unimedizin kritisiert das Land harsch: In das Projekt, das 2020 starten soll, fließe zu wenig Geld. Auch die Medizin-Studienplätze in Mainz seien chronisch unterfinanziert.

Droht dem Trierer Medizincampus das Aus? Der wissenschaftliche Vorstand der Mainzer Unimedizin kritisiert den rheinland-pfälzischen Hochschulminister Konrad Wolf (SPD) heftig dafür, dass das Studium am geplanten Medizincampus Trier nicht finanziert sei und bringt ein mögliches Aus des Projektes ins Spiel.

Minimal brauche es für das Startjahr 2020 rund zwei Millionen Euro und einen deutlichen Aufwuchs in den Jahren danach, heißt es in einem Brief der Unimedizin an Wolf. Bislang liege vom Ministerium aber nur eine Finanzierungszusage in Höhe von 500 000 Euro vor, kritisierte der wissenschaftliche Vorstand, der sich auf Beschlüsse des Fachbereichsrates Medizin in Mainz beruft.

Dieser fordert nun vom Land „eine dem Konzept entsprechende, auskömmliche und langfristige Finanzierung“ ein, heißt es in dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt. „Sollte dies nicht gelingen, spricht sich der Fachbereichsrat für eine zeitliche Verschiebung (oder gar Einstellung) des Projektes Campus Trier aus.“

Zunächst 30 Medizinstudenten aus Mainz sollen ab dem Wintersemester 2020/21 freiwillig Teile ihres Studiums in Trier absolvieren.Und zwar in einer der beiden Kliniken, in denen sie dann das praktische Jahr ihrer Ausbildung absolvieren sollen. Diese Kooperation soll die Unimedizin in Mainz entlasten und den beiden Trierer Krankenhäusern Nachwuchs sichern, so die Hoffnung des Landes.

Lesen Sie auch Medizin : Angehende Mediziner können bald in Trier studieren

Lesen Sie auch Medizinstudium bald auch in Trier möglich?

Auch ansonsten lässt der Brief kein gutes Haar an der Politik der Landesregierung, wenn es um die Ausbildung junger Mediziner geht. Schon die reine Zahl der Studienplätze in Human- und Zahnmedizin in Mainz sei nicht hinreichend finanziert. Ein Studienplatz koste pro Jahr 33.400 Euro. Setze man den "gesamten konsumtiven Landeszuführungsbeitrag" von 94,7 Millionen Euro nur für die 3441 Studienplätze ein, so ergebe sich eine Finanzierung des einzelnen Studienplatzes von nur rund 27 520 Euro pro Jahr, rechnet die Unimedizin eine klaffende Lücke vor.

Die Unimedizin fordert daher vom Land, den jährlichen Zuführungsbeitrag für Studienplätze auf 114,9 Millionen Euro zu erhöhen, um „eine approbiationsordnungskonforme Ausbildung“ der Medizinstudenten in Mainz zu gewährleisten. Beobachter lesen aus der Passage hochschulpolitischen Sprengstoff heraus: Dies bedeute nicht weniger, als dass ein chronisch unterfinanziertes Medizinstudium in Mainz weit unter dem Niveau liege, das es für eine Berufsanerkennung brauche.