Radsportlerin verunglückt Stille nach Applaus: WM wird trotz Furrers Tod fortgesetzt

„Das ist so traurig. Mögest du in Frieden ruhen, Muriel. Mein aufrichtiges Beileid an ihre Familie und Freunde“, sagte der Ex-Profi und heutige ZDF-Experte Marcel Kittel. „Die Radsport-Welt hat eine Fahrerin mit einer großartigen Zukunft verloren. Unsere Gedanken sind bei der gesamten Familie und den Freunden von Muriel. Ruhe in Frieden“, schrieb das Team Visma um den zweimaligen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard auf dem Instagram-Profil von Furrer.