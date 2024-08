Fußball-Nationalmannschaft Stiller einziger Nagelsmann-Neuling - Pause für Rüdiger

Angelo Stiller ist der einzige Neuling im Kader von Julian Nagelsmann für die ersten Länderspiele nach der Heim-EM. Der 23 Jahre alte Stuttgarter wurde erstmals vom Bundestrainer in das Aufgebot für die Spiele der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Ungarn am 7. September in Düsseldorf und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande berufen.