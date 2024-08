Lufthansa-Tochter Streik führt zu einzelnen Flugausfällen bei Discover

Man tue alles, um die Folgen des Streiks zu begrenzen, erklärte Discover Airlines. Einzelne Kurzstrecken würden am Dienstag von Partner-Airlines übernommen, dadurch ergäben sich für Fluggäste keine veränderten Reisepläne. „Auch für die nächsten Tage bleibt es unsere Priorität, so viele Flüge wie möglich für unsere Passagiere durchzuführen.“ Kunden sollten regelmäßig ihren Flugstatus prüfen und Kontaktdaten in ihrer Buchung hinterlegen.