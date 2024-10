Tropensturm Sturm „Helene“ wird zum Wahlkampfthema - Rund 140 Tote

US-Medien zufolge hat „Helene“ in sechs Bundesstaaten im Südosten des Landes mindestens 137 Todesopfer gefordert. Besonders viele Tote gab es in North Carolina, South Carolina und Georgia. Georgia und North Carolina zählen im US-Wahlkampf zu den sogenannten Swing States, die besonders umkämpft sind. In diesen Bundesstaaten wurde bei vergangenen Wahlen mal mehrheitlich für die eine, mal für die andere Partei gestimmt. Die Swing States sind das Zünglein an der Waage bei der Präsidentenwahl am 5. November.