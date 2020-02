Unfall : Sturm „Sabine“: Kranausleger knickt um und fällt auf Frankfurter Dom

Frankfurt am Main Sturm „Sabine“ hat in Frankfurt am Main den Ausleger eines Baukrans umgeknickt und zum Teil durch das Dach des Frankfurter Doms gedrückt.

Das Dach sei beschädigt, hieß es von der Polizei. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, konnte in der Nacht noch nicht gesagt werden.

Die herbeigerufene Feuerwehr stellte fest, dass der Ausleger keine Gefahr darstellt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Eine Fachfirma solle den Kran am Montag zurückbauen und den Ausleger entfernen, hieß es.