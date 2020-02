Viele Züge fallen aus : Sturmtief „Sabine“: Einschränkungen bei der Bahn ab Mittag

Berlin Das befürchtete Orkantief „Sabine“ wird im Laufe des Tages zunächst im Norden erwartet - und dann über ganz Deutschland. Die Bahn bereitet sich auf Schäden vor und streicht Verbindungen. Auch Sportfans spüren die Auswirkungen - Vorsicht hat Vorrang.

Deutschland bangt dem seit Tagen angekündigten Sturmtief „Sabine“ entgegen - und wappnet sich gegen Gefahren. Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntagvormittag den Ausfall zahlreicher Zugverbindungen an.

Erste Ausläufer von „Sabine“ sollten an der Nordsee laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schon am Vormittag zu spüren sein. Im Laufe des Tages breitet sich der Sturm dann wohl mit einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte des Landes aus. Dort werde der Höhepunkt in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am frühen Montagmorgen.