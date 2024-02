Bundesliga Stuttgart stolpert gegen Köln - Aufatmen in Gladbach

Union Berlin benötigte nur wenige Minuten vor der Pause, um das Spiel durch Tore von Robin Gosens (44.) und Andras Schäfer (45.+2) zu drehen. Für den fünften Heimsieg der Köpenicker in Serie reichte es aber nicht, weil Jan-Niklas Beste noch traf (71.). Heidenheim war in der ersten Halbzeit durch Nikola Dovedan zunächst früh in Führung gegangen (3.).