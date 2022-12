Fußball-WM : Südkorea nach Finale furioso im WM-Achtelfinale

Al-Rajjan Erst der Coup von Japan im Herzschlagfinale mit Deutschland, nun die nächste Sensation durch Südkorea: Ein Ex-Bundesligaprofi lässt die Asiaten von einem weiteren WM-Märchen träumen.

Zuvor hatten sie im Mittelkreis noch schier endlose Minuten ausgeharrt und gebannt auf die Handys der Betreuer geschaut, ehe die nächste asiatische Sensation bei der Fußball-WM in Katar perfekt war. Nur einen Tag nach dem japanischen Coup im Herzschlagfinale mit Deutschland hat auch Südkorea in einem ähnlich dramatischen Szenario das WM-Achtelfinale durch ein 2:1 (1:1) gegen den bereits qualifizierten Favoriten Portugal erreicht.

„Ich bin sehr stolz. Ich möchte allen Fans danken und freue mich, dass wir ihnen dieses Geschenk machen konnten“, sagte Matchwinner Hee-Chan Hwang. Der einstige Profi des Hamburger SV und RB Leipzig war in den ersten beiden Spielen noch verletzt, nun machte er mit seinem Joker-Tor in der Nachspielzeit (90.+2) den erst dritten Achtelfinal-Einzug seines Landes bei der elften WM-Teilnahme perfekt. „Ich wollte im letzten Spiel unbedingt helfen. Das war der beste Weg, dem Team etwas zurückzugeben“, betonte Hwang und der Mainzer Jae-Sung Lee meinte im Überschwang: „Wir wollen jetzt nur noch Spaß haben und das genießen.“

Südkorea träumt von WM-Märchen wie 2002

„Es hing nicht an uns, das war sehr schwierig“, schilderte Sergio Costa die bangen Minuten. Der Assistenzcoach hatte seinen Chef Paulo Bento vertreten, nachdem dieser wegen der Roten Karte im Anschluss des Ghana-Spiels gesperrt war. „Wir haben das verdiente Ergebnis. Vielleicht nicht in diesem Spiel, aber wir haben in allen Spielen überzeugt“, fügte Costa hinzu.

Ronaldo und Co. verärgert: „Wird uns eine Lehre sein.“

Der Gruppensieg war für Ronaldo und Co. allerdings nicht in Gefahr, wodurch die Portugiesen den vermeintlich leichteren Weg in der K.o.-Phase einschlagen werden. Santos ärgerte die Niederlage trotzdem, zumal sein Team vor 44 097 Zuschauern durch Ricardo Horta bereits in der fünften Minute in Führung gegangen war. „Das wird uns eine Lehre sein.“