Tagelange Blockade : Suezkanal: Containerschiff „Ever Given“ teilweise freigelegt

Kairo Hunderte Schiffe warten am Suezkanal auf Durchfahrt, jetzt zeichnet sich ein Ende der Krise ab. Schlepper ziehen und schieben die „Ever Given“ und können ihr Heck im Morgengrauen in Bewegung bringen.

Die Kanalbehörde teilte mit, die „Ever Given“, die etwa der Größe des Empire State Building in New York entspricht, sei zu 80 Prozent bewegt worden. Das Heck befinde sich nun etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Bei der nächsten Flut am Montagmittag solle das Schiff vollständig befreit und in Fahrtrichtung gebracht werden. Die Aussichten auf eine komplette Freilegung seien „vielversprechend“, schrieb Leth Agencies. Das Schiffsradar Vesselfinder zeigte das Schiff bereits wieder als „unterwegs“ an.