Tod auf dem Gehweg : SUV-Auto erfasst in Frankfurt mehrere Menschen

SUV-Auto erfasst in Frankfurt mehrere Menschen

Bei einer tödlichen Kollision in Frankfurt hat ein SUV mehrere Menschen erfasst. Foto: Silas Stein/dpa

Frankfurt/Main Der Fahrer eines Sportgeländewagens kommt von der Straße ab, sein Auto erfasst Menschen auf dem Bürgersteig. Zwei von ihnen sterben im Krankenhaus. Erinnerungen an einen schweren Unfall in Berlin werden wach.

Auf dem Bürgersteig liegen Fahrzeugteile und Stücke einer Hausfassade, Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz: Ein Sportgeländewagen (SUV) hat in Frankfurt mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst, zwei sterben an ihren schweren Verletzungen.

Nach einem ähnlichen Unfall im vergangenen Jahr in Berlin war eine Debatte über die Gefahren durch schwere SUV in den Städten entbrannt. Ursache des Horror-Unfalls in der Main-Metropole vom Samstagnachmittag war nach Polizeiangaben mit großer Wahrscheinlichkeit überhöhte Geschwindigkeit.