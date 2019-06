Katholische Kirche : „Täterorientierte Schweigementalität“? - Ermittlungen gegen Geistliche dauern an

Trier Die jüngsten Vorwürfe gegen zwei Geistliche sind noch nicht geklärt. Derweil erhebt die Opfervereinigung Missbit neue Vorwürfe.

Die in diesem Jahr eingeleiteten Ermittlungen gegen einen Trierer Bistumspriester und einen Diakon dauern an. Das sagte der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen auf Anfrage unserer Zeitung. Gegen den Ruhestandspriester wird seit April wegen möglichen Missbrauchs eines Minderjährigen ermittelt. Das Geschehen soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft über ein Jahrzehnt zurückliegen. Derzeit liefen noch Zeugenvernehmungen, sagte Chef-Staatsanwalt Fritzen dem TV.

Demnach habe der Erzbischof von Westminster in seiner Amtszeit als Erzbischof von Birmingham (2002 bis 2009) zu wenig unternommen, um angemessen auf das „schockierende Ausmaß“ der Missbrauchsfälle in der Diözese zu reagieren.

(KNA) Der höchste Würdenträger der katholischen Kirche in England und Wales, Kardinal Vincent Nichols, ist wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen in die Kritik geraten. Er habe sich „zu sehr auf den Ruf der Kirche statt auf das Wohl der Kinder konzentriert“, zitieren britische Medien am Freitag aus einem Bericht der staatlichen Untersuchungskommission zu Kindesmissbrauch (IICSA).

Auch das seit Februar laufende Ermittlungsverfahren gegen einen katholischen Diakon dauert an. Gegen den zuletzt in einem Trierer Krankenhaus beschäftigten Mann wird wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften ermittelt. Nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts ist die Auswertung der bei der Wohnungsdurchsuchung sichergestellten Datenträger noch nicht abgeschlossen.

Wann in den beiden Fällen mit einem Ende der Ermittlungen zu rechnen ist, steht noch nicht fest. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann sprach nach Bekanntwerden der Vorwürfe davon, „dass das Thema gegenwärtig bleibt und wir in Prävention und Intervention nicht nachlassen dürfen“. Bischofsprecherin Judith Rupp wollte sich am Freitag unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht zum Thema äußern.

Unterdessen hat der Sprecher der Trierer Opfer-Initiative Missbit, Thomas Schnitzler, schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Missbrauchsbeauftragten des Bistums, Rainer Scherschel, erhoben. Bei einer Veranstaltung zum Thema Missbrauch in der Kirche in Koblenz sagte Schnitzler, er sei bei seinem ersten Gespräch mit dem damaligen Missbrauchsbeauftragten Scherschel auf eine „täterorientierte Schweigementalität“ getroffen. Den Opfern sei damals unterstellt worden, dass sie simulierten. Es sei versucht worden, deren Glaubwürdigkeit zu entkräften, wird Schnitzler in der „Rhein-Zeitung“ zitiert. Eine Aussage, die der Missbit-Sprecher unserer Zeitung gegenüber am Freitag bekräftigte.