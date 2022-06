Vorfall in New York : Taxi fährt in Manhattan in Menschen - drei Schwerverletzte

Fernsehbilder zeigen die dramatische Situation: Passanten versuchen nach einem mutmaßlichen Unfall, zwei eingeklemmte Frauen zu befreien. Foto: Wabc-Tv/WABC-TV/AP/dpa

New York Am New Yorker Broadway erfasst ein Taxi nach einer Kollision mit einem Fahrrad zwei Frauen. Das Fahrzeug drückt die Passantinnen gegen eine Mauer - Umstehende versuchen, es hochzuheben, um zu helfen.

Am Broadway in New York ist ein Taxi auf den Gehweg und in eine Menschenmenge gefahren.

Watch as NYPD executives make an announcement of a collision investigation on Broadway in Manhattan. https://t.co/ZirltrPG27 — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 20, 2022

Wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurden drei Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt gebe es mindestens sechs Verletzte, darunter der Fahrer. Wie es zu dem Vorfall im New Yorker Stadtteil Manhattan kommen konnte, blieb zunächst unklar. Die Polizei ging aber von einem Unfall aus.

Der Ort des Geschehens lag wenige Straßenblocks südlich vom Empire State Building in einem Viertel mit vielen Hotels, Bars und Restaurants.

Passanten versuchen, eingeklemmten Frauen zu helfen

Ersten Ermittlungen zufolge sei das gelbe Taxi links auf den Broadway abgebogen und zunächst mit einem Radfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei der Autofahrer auf den Gehweg ausgewichen, habe beschleunigt und mit seinem Wagen zwei Frauen gegen eine Mauer gedrückt.

„Als dies geschah, spielte sich eine bemerkenswerte Szene ab“, sagte John Chell von der New Yorker Polizei während einer Pressekonferenz. Etwa 15 bis 20 Passanten hätten versucht, das Taxi anzuheben und die Frauen so aus ihrer Notlage zu befreien.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-737554/2

(dpa)