Rücktritt Tennis-Star Angelique Kerber beendet Karriere nach Olympia

Ende Februar 2022 hatte Kerber ihre Tochter Liana zur Welt gebracht, kurz vor dem Jahreswechsel 2023 gab sie ihr Comeback nach der Babypause. Danach scheiterte sie bei den Australian Open, French Open und in Wimbledon jeweils in der ersten Runde. Nach dem ernüchternden Wimbledon-Aus vor drei Wochen hatte sie noch offen gelassen, ob dies ihr letzter Auftritt beim Grand-Slam-Turnier in London gewesen war. Nun wird Kerber ihren endgültigen Abschied bereits früher als erwartet feiern.