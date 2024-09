Nationalmannschaft Ter Stegens Drama: Nagelsmann braucht Neuling oder Neuer

Flick muss als Club-Coach schnelle Antworten finden, wer ter Stegen bei Barça als Kapitän und im Tor vertreten soll. Doch auch sein Nachfolger als Bundestrainer braucht rasch eine Antwort. Schon in der kommenden Woche will Nagelsmann seinen Kader für die nächsten Länderspiele in der Nations League in Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und in München gegen die Niederlande (14. Oktober) benennen. Seine „klare Nummer eins“ ter Stegen wird absehbar für die DFB-Elf nicht verfügbar sein, möglicherweise bis in den Sommer des kommenden Jahres.