Nationalmannschaft Ter Stegens Moment: Schluss mit dem Prinz-Charles-Status

Auch wenn der 30-Jährige diesen symbolischen Akt mit einer gewissen Strahlkraft nach innen und außen vor dem Aufbruch Richtung Heim-EM 2024 mit dem Testspiel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru nicht zu hoch hängen will. „Ich wurde gefragt, ich habe okay gesagt - und jetzt habe ich die Nummer. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, äußerte ter Stegen launig zum Ablauf der Nummernvergabe.