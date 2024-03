Tesla-Werk in Brandenburg steht still Was zum mutmaßlichen Brandanschlag bekannt ist – und was nicht

Nach großflächigen Stromausfällen im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg hat Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) von einem „perfiden Anschlag“ auf die Strominfrastruktur gesprochen. Das tesla-Werk stand am Dienstag still. Was zu dem Vorfall bislang bekannt ist und in welche Richtungen ermittelt wird.