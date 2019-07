Fragen & Antworten Eichenprozessionsspinner : Abstand halten und nicht einfach anfassen!

Diesen Tierchen nähert man sich besser nicht mit bloßen Händen, und auch das Atmen in ihrer Nähe ist riskant: Ein Mitarbeiter einer Baumpflegefirma entfernt in einem Schutzanzug ein Eichenprozessionsspinner-Nest an einem Baum. Die Raupenart, deren Brennhaare beim Menschen eine allergische Reaktion verursachen können, breitet sich derzeit stark aus. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Trier/Bonn Tipps rund um die Raupe, die in diesem Sommer Forstleute und Hobbygärtner in Atem hält. Kontakte sollte man an Behörden melden.

Zu Gesundheitsgefahren für den Menschen kommt es gerade dann, wenn die Nachkömmlinge des Falters massenhaft auftreten. Bis zu 200 Eier legt ein Weibchen an Zweigen in der obersten Baumkrone von Eichenbäumen ab. In Jahren mit sehr starkem Befall findet man die Raupen auch auf anderen Bäu-

Eine Umfrage des Kompetenzzentrums für ­Klimawandelfolgen zeigt, dass Trier in Rheinland-­Pfalz der Eichenprozessionsspinner-Hot-Spot ist. Über 100 Meldungen gab es zwischen 2013 und 2017. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was aus anderen Regionen des Landes gemeldet wurde. Das heiße Jahr 2018 hat die Landkarte allerdings stark verändert: Auch an der Mittelmosel und in der Südeifel wurden die Raupen inzwischen gesichtet.

Jahrelang gab es ihn nur in manchen Regionen, inzwischen ist er nach Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) aber bundesweit anzutreffen. Bevorzugt befallen die Raupen ältere Eichen, die viel Sonne abbekommen, also vor allem solche, die zum Beispiel an Waldrändern, an Wegen oder in Siedlungen stehen. Die Raupen sammeln sich in Baumkronen, Astgabeln und am Stamm. Dort bilden sie auch sogenannte Gespinstnester, in denen sich die Raupen schließlich verpuppen.