Münster : Tödlicher CSD-Angriff: Verdächtiger schweigt weiterhin

Münster Bei einer CSD-Versammlung in Münster werden Frauen übel beschimpft. Ein junger Mann setzt sich für sie ein. Sechs Tage später stirbt er. Nur wenig später wird ein Verdächtiger festgenommen.

Der Mann habe sich seit seiner Festnahme am Hauptbahnhof in Münster am Freitag nicht geäußert, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech auf dpa-Anfrage. Der 20-Jährige werde am Mittag dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Münster habe einen Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt.