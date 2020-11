Fahrer vermutlich zu schnell : Tödlicher SUV-Unfall in Frankfurt

Tödlicher SUV-Unfall in Frankfurt

Bei einer tödlichen Kollision in Frankfurt hat ein SUV mehrere Menschen erfasst. Foto: Silas Stein/dpa

Frankfurt/Main Nach der tödlichen Kollision eines SUV mit mehreren Menschen auf einem Gehweg in Frankfurt/Main geht die Polizei als mögliche Ursache von einer überhöhten Geschwindigkeit aus.

Die Ursache der tödlichen Kollision eines Sportgeländewagens (SUV) mit mehreren Menschen in Frankfurt war nach Polizeiangaben „sehr wahrscheinlich“ überhöhte Geschwindigkeit.

Sowohl ein illegales Autorennen als auch ein Attentat seien als Grund auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall am Samstagnachmittag war das SUV-Fahrzeug in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Dabei wurden laut Polizei drei Menschen auf dem Bürgersteig schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, wo ein 61 Jahre alter Fußgänger aus dem baden-württembergischen Ostalbkreis und ein 27 Jahre alter Fahrradkurier starben. Der Zustand einer schwer verletzten 31-jährigen Frau aus Frankfurt habe sich stabilisiert, sagte der Sprecher.