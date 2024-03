Bundesliga Tor-Premiere soll BVB-Rückkehrer Sancho Auftrieb geben

Mit 39 Bundesliga-Toren ist Sancho jetzt gleichauf mit Tony Woodcock englischer Rekordtorschütze in der Bundesliga-Historie. Doch reden wollte die Leihgabe von Manchester United über all das am Samstagabend nicht. Dafür sprachen andere über den 23-Jährigen - und waren voll des Lobes. „Er hat sich heute für all seine Arbeit belohnt“, sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. „Alle haben sich für Jadon gefreut, weil sie sehen, dass er will, dass er arbeitet, dass er total gewillt ist, der Mannschaft zu helfen.“