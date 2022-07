Kriminalität : Tote bei Schüssen in Kopenhagener Einkaufszentrum

Tote bei Schüssen in Kopenhagener Einkaufszentrum

Kopenhagen Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Ein 22-jähriger Däne wird festgenommen. Der Polizeichefinspektor spricht von einer Art Chaosphase.

In einem Kopenhagener Einkaufszentrum sind mehrere Menschen getötet worden. Es gebe zudem mehrere Verletzte, sagte Polizeichefinspektor Søren Thomassen am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz in der dänischen Hauptstadt. Genauere Angaben machte er zunächst nicht.