Kirche : Trierer Missbrauchsopfer machen auch vor Bischöfen nicht halt

Trier Wer hat weggesehen, wer vertuscht? Kommission soll Übergriffe im Bistum aufarbeiten.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann will bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in seinem Bistum eine unabhängige Expertenkommission einsetzen. Das kündigte Ackermann bei einem Gespräch mit Vertretern der der Opferinitiative Missbit an. Das Gremium soll auch eine mögliche Mitverantwortung von leitenden Priestern oder Bischöfen bei der Vertuschung von Missbrauchstaten thematisieren und bewerten.