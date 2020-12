Franz-Dieter Ankner, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Trier, bei der Pressekonferenz am Abend nach der Amokfahrt in Trier. Am Nachmittag war ein Mann mit einem Auto durch die Fußgängerzone von Trier gefahren und hat dabei Menschen verletzt und getötet. Foto: Oliver Dietze/dpa Foto: dpa/Oliver Dietze