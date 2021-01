14. Spieltag : Trotz Comeback-Qualitäten: Flick hat Redebedarf

München 5:2 nach 0:2: Auch beim Start ins neue Jahr stimmt die Reaktion der Bayern auf einen Rückstand. Der zur Pause verärgerte Trainer erhebt die Aufholjagd zum „Maßstab“. Die lange stark aufspielenden Mainzer Profis warten nun auf ihren neuen Chef.

Ende gut, alles gut? Nein. Hansi Flick sieht beim FC Bayern München nach der nächsten erfolgreichen Aufholjagd in der Bundesliga einigen Gesprächsbedarf, auch wenn seine Fußballstars beim 5:2 (0:2) gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 bemerkenswerte Comeback-Qualitäten zeigten.

„Wir werden natürlich ein paar Dinge ansprechen müssen“, sagte Flick deutlich. Im nun schon achten Bundesligaspiel nacheinander geriet der Serienmeister in Rückstand, am Sonntagabend gegen den von Aushilfscoach Jan Siewert glänzend eingestellten Tabellenvorletzten sogar mit 0:2. „In der ersten Halbzeit war unser Defensivverhalten nicht das, was man sich von einer Spitzenmannschaft vorstellt“, rügte Flick nach zu leichten Gegentoren von Jonathan Burkardt und Alexander Hack.