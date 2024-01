Handball-EM Trotz Pleite: DHB-Team steht im EM-Halbfinale

„Die Niederlage ist nicht schön, wir wollten das Spiel gewinnen“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason schmallippig in der ARD. Sein Team habe unglaublich viele klare Chancen vergeben, kritisierte der Isländer. „Das ist für mich ein Zeichen fehlender Konzentration“, monierte Gislason. Insbesondere die zweite Reihe habe nicht die Erwartungen erfüllt, auch wenn man die Last auf die ganze Mannschaft verteilen wollte, weil die Top-Sechs fit sein sollte fürs Halbfinale. Letztlich nahm Gislason die Niederlagen aber auch gelassen. „Das Spiel hat gar keine Auswirkungen auf das andere. Mir ist es, ehrlich gesagt, lieber so als hätte ich mit der ersten Sechs durchgespielt und ein Unentschieden geholt“, sagte der 64-Jährige.