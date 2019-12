Handelskonflikt : Trump kündigt Unterzeichnung des Abkommens mit China an

Washington Das Ringen der Großmächte hält die Weltwirtschaft seit Monaten in Atem. Der Durchbruch war schon verkündet, jetzt soll ein erstes Handelsabkommen auch wirklich unterschrieben werden. Das dürfte Präsident Trump acht Monate vor der US-Wahl neuen Rückenwind geben.

Trump hatte bereits im Oktober und dann zuletzt erneut Mitte Dezember einen Durchbruch in den Gesprächen mit den Chinesen angekündigt. In seiner Ankündigung am Dienstag nannte er jedoch erstmals einen konkreten Termin für die Unterzeichnung des Abkommens. Die Zeremonie werde in Washington im Weißen Haus stattfinden, China werde ranghohe Vertreter schicken, schrieb Trump auf Twitter. Er lobte die Einigung der ersten Phase als „sehr großes und umfassendes“ Abkommen. „Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich nach Peking reisen, wo die Gespräche für die zweite Phase beginnen werden“, schrieb Trump.