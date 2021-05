Champions League : Tuchel wie im Film: Chelsea entzaubert Guardiolas Man City

Chelseas Trainer Thomas Tuchel küsst die Trophäe nach dem Sieg im Champions-League-Finale. Foto: Susana Vera/Pool Reuters via AP/dpa

Porto Der FC Chelsea klettert zum zweiten Mal auf Europas Fußball-Gipfel. Thomas Tuchel erweist sich erneut als Spielverderber für Pep Guardiola. Auch auf dem Platz ist ein Deutscher entscheidend.

Auf dem vorläufigen Karriere-Gipfel wurde Thomas Tuchel so richtig sentimental. Im Moment des Champions-League-Sieges mit dem FC Chelsea fühlte sich der deutsche Trainer wie „in einem Film“ und wollte sein ganzes Glück mit seiner Familie teilen.

„Wenn ich darüber nachdenke, fange ich an zu weinen. Ich weiß, wie sehr die sich freuen, für die ist es jetzt“, sagte der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer sichtlich aufgewühlt. Seine Eltern, Frau Sissi und die beiden Töchter erlebten im Estádio do Dragão von Porto mit, wie Tuchel seinen ersten internationalen Titel als Trainer eroberte. „Das ist das Schönste, ehrlich gesagt“, schwärmte der Chelsea-Coach.

Das 1:0 (1:0) gegen Manchester City diente auch als Tuchels Meisterstück, nachdem er vor einem Jahr mit Paris Saint-Germain noch im Endspiel gegen den FC Bayern mit 0:1 unterlegen war. Den Job in Paris hatte er kurz vor Heiligabend verloren, ein halbes Jahr später führte er Chelsea auf Europas Fußball-Thron. Nach Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool 2019 und Münchens Hansi Flick 2020 ist er der dritte deutsche Siegertrainer in der Champions League nacheinander. „Einen sehr großen Anteil“ habe Tuchel am Aufschwung der „Blues“, versicherte Abwehrspieler Antonio Rüdiger heiser vom Jubel.