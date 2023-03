FC Bayern München Tuchels knifflige Mission: Hammerstart gegen alte Bekannte

Erst ab der Wochenmitte füllt sich der Kader wieder. Eine gezielte Vorbereitung auf sein heikles Premieren-Spiel ist so für den Perfektionisten Tuchel nicht möglich. Nach der Länderspielpause kommt es in der Allianz Arena gleich zum Titelduell mit dem einen Punkt besseren Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund; Tuchels zuvor letztem Arbeitgeber in der Bundesliga, mit dem er 2017 den DFB-Pokal gewann, von dem er nach diesem Abschlusserfolg aber nicht im Guten schied. Der deutsche Clásico am 1. April wird durch den Trainerwechsel in München und die Person Tuchel emotional nun noch aufgeladen.