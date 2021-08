Pandemie : Türkei als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft

Menschen gehen in Istanbul spazieren. Wegen gestiegener Corona-Infektionen gilt die Türkei aus deutscher Sicht nun als Hochrisikogebiet. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Istanbul Mehr als 20.000 neue Fälle pro Tag: Aufgrund zunehmender Corona-Infektionen spricht die deutsche Bundesregierung erneut eine Reisewarnung für die Türkei aus. Das Land gilt ab jetzt als Hochrisikogebiet.

Mitten in der Urlaubssaison gelten damit für Menschen, die aus dem bei Touristen beliebten Land einreisen, seit Mitternacht andere Regeln. Einreisende, die weder genesen noch geimpft sind, müssen sich nach ihrer Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne begeben - ab dem fünften Tag kann diese durch einen negativen Corona-Test beendet werden.

Die Corona-Fallzahlen in der Türkei sind Ende Juli rasant angestiegen, täglich werden derzeit teilweise mehr als 20.000 neue Fälle offiziell registriert. Im Juli waren es pro Tag noch etwa 7000. Zum Vergleich: In Deutschland wurden am Montag etwa 2126 neue Fälle gemeldet - bei ähnlicher Bevölkerungszahl.