62 Tote : Turbinenteile nach Flugzeugabsturz in Indonesien gefunden

Jakarta Bestürzung in Indonesien: Nach dem Absturz einer Boeing nehmen viele Bürger Anteil an der Trauer der Betroffenen. Taucher bergen derweil immer mehr Trümmerteile. Aber wieso zerschellte die Maschine im Meer?

Ein Marineschiff habe sie mittels eines 3D-Sonargeräts entdeckt, sagte Militärsprecher Orri Ronsumbre. Die Bemühungen, den bereits am Sonntag georteten Flugschreiber zu bergen, gingen derweil weiter. Die so genannte Black Box kann dabei helfen, die Unglücksursache zu klären.

Die Maschine der indonesischen Gesellschaft Sriwijaya Air war am Samstag kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt und zerschellt. Bereits am Sonntag hatten Taucher in 23 Metern Tiefe Trümmerteile, persönliche Gegenstände und menschliche Überreste gefunden und an Land gebracht.