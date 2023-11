DFB-Nachwuchs U17 nach Elfmeterkrimi im WM-Finale

Im schwül-warmen Surakarta demonstrierte die Auswahl von Wück am Dienstag ein weiteres Mal ihre große Klasse - und enorme Nehmerqualitäten. „Wir sehnen uns in Deutschland nach so einem Team, das die deutschen Tugenden verkörpert“, sagte der Coach. „Die deutschen Tugenden in den 80er und 90er Jahren waren, dass wir nie aufgeben, dass wir immer an den Sieg glauben, dass wir immer zusammenhalten und dass wir mit unseren Mitteln alles geben, um als Sieger vom Platz zu gehen.“