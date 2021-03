Europameisterschaft : U21 erkämpft Remis für Pechvogel Dahmen

Szekesfehervar An seinem Geburtstag patzt U21-Nationaltorhüter Finn Dahmen gegen die Niederlande. Doch das Team beweist Moral und erkämpft noch einen Punkt. Die Ausgangslage vor dem Gruppenfinale ist daher komfortabel.

Doch der U21-Toptorjäger Lukas Nmecha, der in 16 Länderspielen bereits auf zehn Treffer kommt, rettete seinem Team mit dem späten Treffer einen Punkt (84.) - und die gute Ausgangsposition für das Gruppenfinale am Dienstag. Deutschland führt die Gruppe mit vier Zählern vor Rumänien (4) und den Niederlanden (2) an. Schon ein Remis würde den deutschen Nachwuchs-Fußballern gegen Rumänien zum sicheren Einzug in die K.o.-Runde reichen, die ab Ende Mai ausgespielt wird. „Wir wollen unser Spiel spielen“, sagte Verteidiger Amos Pieper mit Blick auf die Partie. „Wir haben alles in der eigenen Hand.“