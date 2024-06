EURO 2024 „Überragender“ EM-Auftakt: DFB-Team begeistert die Fans

„Das ist ein überragender Auftakt zu dem, was wir am Ende haben wollen - ein Sommermärchen“, sagte Torschütze Niclas Füllkrug in der Münchner Arena in Erinnerung an das Original bei der Heim-Weltmeisterschaft vor 18 Jahren. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach von „einem guten und wichtigen Schritt“. Aber wie seine Spieler auch machte er einen bedeutsamen Zusatz: Es sei halt nur „der erste Schritt“ gewesen.