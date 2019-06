Identifizierung bisher unmöglich : Überreste eines Geistlichen in tausend Jahre altem Sarkophag in Mainz entdeckt

Überreste eines Geistlichen in tausend Jahre altem Sarkophag in Mainz entdeckt

Mainz In der Mainzer Johanniskirche öffnen Forscher einen bei Grabungen entdeckten Steinsarg. Es wird vermutet, dass darin ein Bischof beigesetzt wurde. An der Untersuchung wirken Anthropologen und Textilwissenschaftler mit.

In einem tausend Jahre alten Sarkophag in der Mainzer Johanniskirche haben Forscher am Dienstag die Überreste eines Geistlichen entdeckt. Darauf deute eine Goldbordüre am Kopf und im Armbereich des Toten hin, sagte Grabungsleiter Guido Faccani nach der Öffnung des Steinsargs. Steinmetze des Mainzer Dombauamts hoben mit einem Flaschenzug die 700 Kilogramm schwere Steinplatte hoch. Ein Team von 14 Wissenschaftlern begann daraufhin mit der Untersuchung, die sorgfältig dokumentiert wird. Danach soll der Sarkophag wieder geschlossen werden, um die Totenruhe zu wahren.