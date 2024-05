Bundesliga Um 17.37 Uhr: Bayer-Kapitän Hradecky bekommt Meisterschale

Sieben Minuten, nachdem er sie selbst erhalten hatte, überreichte Hradecky die Meisterschale den Fans in der Nordkurve, wo sie zunächst im Getümmel verschwand. Hradecky ging hinterher in die Kurve und bekam die Schale zurück überreicht. Auch Alonso wurde in die Kurve gerufen und ließ sich von zwei Fans am Zaun hochziehen, um in die Jubeltraube einzutauchen.