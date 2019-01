Großer Schreck während der Abendmesse an Silvester in Stadtkyll: Gegen 20.15 Uhr, teilt die Polizei Prüm mit, zündete im Eingangsbereich jemand eine Rakete und ließ Zeugenaussagen zufolge anschließend auch noch einen Böller im Gotteshaus detonieren. Die Rakete beschädigte die Decke der Kirche, verletzt wurde niemand. Obwohl einige der Kirchenbesucher ihnen nachzulaufen versuchten, entkamen sie unerkannt.

Wenige Stunden später zogen ebenfalls unbekannte Täter durchs Dorf und beschädigten eine ganze Reihe von Autos. Derzeit steht nach Polizeiangaben fest, dass zumindest an zehn Wagen und an einem Anhänger Reifen zerstochen wurden. Die Tatorte ziehen sich durch die gesamte Ortslage, den größten Schaden richteten die Unbekannten aber in der Wirftstraße und der Auelstraße an.

Die Polizei bittet um Zeugenhilfe: Wer Hinweise zu den Vorfällen hat, kann sich mit der Inspektion Prüm in Verbindung setzen, erreichbar unter Telefon 06551/9420, oder E-Mail an: pipruem.dgl@polizei.rlp.de