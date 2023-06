Ironman-EM Unfall bei Ironman-EM: Ein Toter bei Rennen in Hamburg

Bei dem Rennen ist auch Jan Frodeno am Start. Der Unfall geschah wenige Meter hinter ihm. Für den dreimaligen Ironman-Weltmeister und Triathlon-Olympiasieger von 2008 ist es das letzte Rennen als Profi in Deutschland. Ende des Jahres beendet der 41 Jahre alte Weltrekord-Halter auf der Langdistanz seine Karriere. Sein Ziel ist in diesem Jahr die WM im September in Nizza.