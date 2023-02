Bundesliga : Union löst Bayern ab - Hertha verliert erneut

Berlin Der FC Bayern ist die Tabellenführung in der Bundesliga vorerst los. In der Abstiegszone gelingt Hertha BSC und Schalke 04 wieder kein Sieg.

Der Hauptstadtclub gewann mit 2:1 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 und zog mit 39 Punkten vorbei an den Münchnern (37), die am Sonntag beim VfL Wolfsburg spielen. Borussia Dortmund steht durch das 5:1 (1:1) im Verfolgerspiel gegen den SC Freiburg (34) punktgleich mit den Bayern auf Platz drei, RB Leipzig (36) fiel durch das 0:0 beim 1. FC Köln auf Rang vier zurück.

Union ging in der 32. Minute durch Kevin Behrens in Führung. Union bestimmte auch in der Folge der Partie gegen recht harmlose Mainzer, die unter der Woche gegen die Bayern im DFB-Pokal-Achtelfinale verloren hatten. Marcus Ingvartsen (79.) gelang per Handelfmeter zwar der Ausgleich, doch Jordan (84.) legte nochmal nach und machte Union endgültig zum Spitzenreiter.