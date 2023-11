Bundesliga Unions Trauerarbeit nach Fischer-Aus: „Angst vor diesem Tag“

Es ist das Ende einer Ära, die bis zum Sommer die erfolgreichste der Vereinsgeschichte war und die Bundesliga-Konkurrenz wie Fußball-Fans immer wieder staunen ließ. Ähnlich schwer zu erklären ist der Absturz in dieser Spielzeit. Nach fünf Jahren, in denen Fischer den Club aus der 2. Liga zum krönenden Abschluss mit dem Einzug in die Champions League führte, stecken die Köpenicker nun plötzlich tief im Abstiegskampf. Seit August hat die Mannschaft kein Spiel mehr gewonnen: 13 Niederlagen und ein einziges Remis zuletzt in Neapel gab es.